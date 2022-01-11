Москва, , 14:43 — REGNUM Следует лишать российских наград тех, кто выступает против России. Об этом 11 января заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Молдавия — НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Безусловно, то, что сделал Евгений Дога, неприемлемо. Призывать США и ЕС остановить Россию в ее сопротивлении движению НАТО на Восток — на фоне войн, проводимых альянсом на Ближнем Востоке, после разрушения им Югославии, на фоне призывов Джона Болтона уничтожить Приднестровье — хамство и русофобия», — заявил эксперт

Вопрос в другом, уверен политолог, почему в России ранее никто не обращал внимания на его взгляды. Ведь Евгений Дога награжден рядом государственных наград, проводил концерты в Кремле.

«Как теперь поступить — лишать его наград? Следуя логике — стоило бы. Ведь завтра этот человек, награждённый орденом Александра Невского, защитника России, может потребовать «гуманитарных» бомбардировок Приднестровья или интервенции войск НАТО в Россию… При этом оставаясь обладателем российского ордена», — полагает Безпалько.

Напомним, что молдавский композитор Евгений Дога выступил автором письма к американским и европейским политикам с требованием не учитывать мнение России по поводу расширения НАТО на Восток.