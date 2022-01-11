Джакарта, , 08:19 — REGNUM Индонезия вместе со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), поддерживает реализацию пяти согласованных пунктов по Мьянме, сообщает CNN Indonesia.

Страны АСЕАН

«С самого начала Индонезия продемонстрировала готовность внести свой вклад. По предложению президента Индонезии встреча лидеров АСЕАН состоялась в Джакарте в апреле 2021 года и на ней достигли консенсуса из пяти пунктов», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии заявила, что прошел почти год с тех пор, как в Мьянме произошел политический кризис. Если эта ситуация сохранится, будут нарушены не только стабильность и безопасность Мьянмы, но и региона в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в ЮАР Салман Аль Фариси был избран генеральным секретарем Ассоциации стран бассейна Индийского океана (IORA) на период 2022—2024 годов.

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