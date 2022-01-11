Индонезия и АСЕАН настаивают на реализации пяти пунктов по Мьянме
Джакарта, 11 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Индонезия вместе со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), поддерживает реализацию пяти согласованных пунктов по Мьянме, сообщает CNN Indonesia.
«С самого начала Индонезия продемонстрировала готовность внести свой вклад. По предложению президента Индонезии встреча лидеров АСЕАН состоялась в Джакарте в апреле 2021 года и на ней достигли консенсуса из пяти пунктов», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.
Глава МИД Индонезии заявила, что прошел почти год с тех пор, как в Мьянме произошел политический кризис. Если эта ситуация сохранится, будут нарушены не только стабильность и безопасность Мьянмы, но и региона в целом.
Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в ЮАР Салман Аль Фариси был избран генеральным секретарем Ассоциации стран бассейна Индийского океана (IORA) на период 2022—2024 годов.