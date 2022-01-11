Краснодар, 11 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Краснодарском крае следователи возбудили уголовное дело об осквернении памятника и оскорблении памяти защитников Отечества в отношении двух военных. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих воинской части. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК России», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором молодой человек в военной форме даёт пощёчину одной из скульптур памятника воинам, демонстрирует на скульптурах борцовские захваты и пинает их ногами.

Как сообщало ИА REGNUM, к четырём годам колонии ранее был приговорён судом в Москве блогер Матвей Юферов. Он был признан виновным в осквернении портрета ветерана Великой Отечественной войны в Измайлово.

Читайте также: Осквернивший памятный стенд ветерана в Москве блогер отправится в колонию