Вашингтон, , 08:16 — REGNUM У властей США отсутствуют основания для того, чтобы советовать контингенту стран — участниц ОДКБ, как проводить операции и соблюдать права человека в Казахстане. Об этом 10 января говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне на официальной странице российской дипмиссии в соцсети Twitter.

Посольство РФ в США Washington.mid.ru

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«В отличие от американских военнослужащих, оккупировавших территории Сирии и Косова в Сербии, контингент миротворческих сил ОДКБ выполняет задачи по защите объектов критически важной инфраструктуры в Казахстане по просьбе его руководства. Пресс-служба Госдепартамента безосновательно пытается советовать, как наводить порядок и соблюдать права человека», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по причине «неоднократного систематического вмешательства» Вашингтона во внутренние дела других стран были «надолго подорваны основы стабильности и безопасности на постсоветском пространстве, во многих странах на Балканах и Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке».

Как сообщало, ранее пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты призывают контингент ОДКБ покинуть Казахстан по первому требованию правительства страны и уважать международные права человека.