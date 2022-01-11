Москва, , 08:15 — REGNUM Утренняя сессия на Мосбирже открылась снижением по доллару. Рубль укрепился благодаря снижению напряженности ситуации в Казахстане, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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В начале европейской сессии курс доллара снижался до 74,85 руб. Укрепление нацвалюты было сдержано снижением цен на нефть, а также отсутствием прогресса в переговорах между США и Россией.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков по итогам встречи в Женеве заявил, что переговоры России и США по стратегической стабильности были сложными, прогресса по вопросу не расширения НАТО достичь не удалось.

Торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль опустилась на 0,99%, до 75,00 руб., евро/рубль — на 1,22%, до 84,98 руб., фунт/рубль — на 0,69%, до 102,09 руб.

Цена на нефть марки Brent снизилась до $80,47 за баррель. Инвесторы игнорируют быстрое распространение «Омикрона», поэтому снижение котировок похоже на технический откат от максимума прошлой недели $82,96. Переговоры Россия — НАТО состоятся 12 января в Брюсселе.

Сегодня, 11 января, торги на Мосбирже открылись снижением по доллару. Пара доллар/рубль упала до 74,79 руб. Рублю открыта дорога до уровня 74 руб.

Без прогресса в переговорах Россия — США рублю не получится проскочить его с первой попытки.

На рынках сохраняются опасения более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС США. В связи с этим его укрепление будет вялым.

При восстановлении цен на нефть и ослаблении доллара целью на сегодня выступит уровень 74,50 руб./доллар.

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