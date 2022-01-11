Пермь, 11 января, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Пермском крае снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Com.ua Грипп

С 3 по 9 января 2022 года зарегистрировано 9529 случаев ОРВИ и гриппа (36,5 на 100 тысяч населения), что на 33,3% ниже показателя прошлой недели и ниже недельного эпидемиологического порога на 7,1%.

По данным ведомства, высокая заболеваемость отмечена в Нытвенском, Октябрьском районах и Перми, а превышение эпидемического порога зафиксировано только среди взрослых.

Стоит отметить, что тенденция к спаду эпидемии наметилась в середине декабря 2021 года.