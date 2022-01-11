Кабул, 11 января, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Местные власти в Нангархаре в Афганистане заявили, что девять человек погибли и еще четверо получили ранения в результате взрыва в городе Лалпур.

torange.biz Артиллеристский снаряд

Как сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним», пресс-секретарь губернатора Нангархара заявил, что вечером 10 января девять детей погибли и еще четверо получили ранения в результате взрыва бесхозного миномётного снаряда в городе Лалпур этой провинции.

Согласно обнародованному заявлению, пострадавшие были доставлены в больницу города Джелалабада, врачи констатировали, что четверо детей находятся в критическом состоянии.

В заявлении уточняется, что дети играли с миномётным снарядом.

Сообщается, что в неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся от предыдущих конфликтов, приводили к трагедиям в провинции.