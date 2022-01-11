Барселона, Испания, , 08:12 — REGNUM «Эльче» одержал победу над «Эспаньолом» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

В составе «Эльче» дубль оформил нападающий Пере Милья, который забил голы на шестой и 14-й минутах. А на третьей добавленной к первому тайму минуте форвард «Эспаньола» Рауль де Томас реализовал пенальти, сократив отставание в счёте.

На сегодняшний день «Эльче» занимает 16-е место в чемпионате Испании, в активе команды 19 очков. «Эспаньол» идёт на 11-м месте с 26 очками.

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