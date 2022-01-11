Алма-Ата, Казахстан, , 08:12 — REGNUM Международные авиарейсы не будут приниматься в аэропорту города Алма-Аты до 14 января включительно. Об этом сообщает 11 января пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Аэропорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

Согласно расписанию авиарейсов, опубликованному ведомством, до 14 января включительно международные пассажирские перевозки в аэропорту Алма-Аты обслуживаться не будут.

При этом глава города Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев уточнил, что аэропорт очищен от мусора и разрушений, всё оборудование в нём налажено и готово к работе. По словам Сагинтаева, для работы требуется бесперебойный интернет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в столице Казахстана, городе Нур-Султане, полностью восстановлено международное авиасообщение. Международные авиарейсы выполняют практически все авиакомпании, кроме Lufthansa и Tukrish Airlines.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нур-Султане полностью восстановлено международное авиасообщение