Хабаровск, 11 января 2022, 08:07 — REGNUM В дислоцированном в Хабаровском крае соединении армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) состоялись первые в новом году «командирские» учебно-тренировочные полёты ударных вертолётов Ка-52 и транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ. Об этом 11 января сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
Экипажи, состоящие только из опытного командного состава, в ходе полётов вырабатывали единые методы обучения лётного состава «при выполнении наиболее сложных упражнений пилотажа». Всего было выполнено более 20 вылетов.
Отработанные методики будут применяться для дальнейшего обучения экипажей армейской авиации, включая подготовку молодых пилотов.
Как сообщало ИА REGNUM, в авиационной части дислоцированной в Армении военной базы Южного военного округа прошли «командирские» учебно-тренировочные полёты истребителей МиГ-29.
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