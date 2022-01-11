Хабаровск, , 08:07 — REGNUM В дислоцированном в Хабаровском крае соединении армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) состоялись первые в новом году «командирские» учебно-тренировочные полёты ударных вертолётов Ка-52 и транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ. Об этом 11 января сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Вертолёт Ка-52 «Аллигатор» Mil.ru

Экипажи, состоящие только из опытного командного состава, в ходе полётов вырабатывали единые методы обучения лётного состава «при выполнении наиболее сложных упражнений пилотажа». Всего было выполнено более 20 вылетов.

пресс-служба ВВО «В ходе полётов внимание обращалось на отработку взлёта и посадки экипажей в условиях низких температур, особенность которых заключалась в точности определения расстояние до земли и выполнение лётных заданий с использованием приборов».

Отработанные методики будут применяться для дальнейшего обучения экипажей армейской авиации, включая подготовку молодых пилотов.

Как сообщало ИА REGNUM, в авиационной части дислоцированной в Армении военной базы Южного военного округа прошли «командирские» учебно-тренировочные полёты истребителей МиГ-29.

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