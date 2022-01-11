Благовещенск, , 08:19 — REGNUM Студенты Благовещенского колледжа строительства и ЖКХ жалуются, что тех, кто не привит от COVID-19, не допускают к сессии. Речь идёт даже о том, что невакцинированные могут остаться без диплома, сообщило 11 января АмурINFO.

QR-код Иван Шилов, ИА REGNUM

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Сообщения поступили от студентов анонимно. Они жалуются, что теперь не могут попасть в колледж и получили указание обучаться самостоятельно. Проблема возникла после окончания новогодних каникул.

«Нам заблокировали карточки для входа, также от администрации колледжа пришёл очень интересный ответ! В мессенджере в голосовом сообщении говорится о том, чтобы мы сами своими путями как-нибудь да учились! Никто не будет нам давать задания и вообще никто не знает, как нам учиться. Точкой стало то, что в конце тьютор отделения просто сказала о том, что все, у кого нет прививки, останутся без диплома, без права сдачи сессии и дополнительных заданий», — рассказала студентка.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с указом губернатора Приамурья Василия Орлова, студентов без медицинских сертификатов должны были отправить на дистанционное обучение с 1 декабря.