Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Власти Соединенных Штатов обеспокоены приказом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о стрельбе на поражение по участникам массовых беспорядков в стране, которые не сложат оружие. Об этом 10 января заявил на брифинге представитель американского Госдепартамента Нед Прайс.

Нед Прайс U.S. Department of State

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«Мы обеспокоены потенциальными жертвами в результате возможных нарушений прав человека в ходе операций по восстановлению безопасности», — сказал он.

Также представитель Госдепа призвал казахские власти проявлять сдержанность в ходе антитеррористических операций и добавил, что Вашингтон также беспокоит приказ «стрелять без предупреждения» по участникам массовых беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты осуждают приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение по тем, кто не сложит оружие.