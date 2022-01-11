Новосибирск, , 08:06 — REGNUM В Новосибирской области в нерабочие и праздничные дни — с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года — от коронавируса было привито 21 716 человек. Такие данные ИА REGNUM предоставили в правительстве региона.

Вакцинация от коронавируса Фото КБ № 8 ФМБА России

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«Из них первым компонентом вакцины — 12 136 человек, вторым компонентом — 11 385 человек», — уточнили в областной администрации.

Напомним, кабинеты вакцинации во всех новосибирских поликлиниках открылись 2 января 2022 года. Мобильные пункты в торговых центрах работали по графику.

Всего в Новосибирской области однократно вакцинированы уже 1 390 167 человек, завершили вакцинацию — 1 310 230 новосибирцев — чуть больше 60% всего взрослого населения.