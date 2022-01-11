Томск, 11 января, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Подготовка к весеннему севу ведётся в Томской области, сообщили ИА REGNUM в региональной администрации.

Cap.ru Весенний сев

Томские хозяйства приобрели под урожай 2022 года 15,6 тыс. тонн минеральных удобрений (44,6% от плана). На поля вывезено почти 133 тысячи тонн органики.

Всего к началу весеннего сева сельхозпредприятия региона планируют приобрести около 35 тысяч тонн минеральных удобрений.

Как сообщало ИА REGNUM, объёмы закупки минеральных удобрений в России выросли за три года на 41%.

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