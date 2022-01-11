Тюмень, , 08:03 — REGNUM В Тюменской области Центр развития физической культуры и спорта пытался уволенного сотрудника обвинить в недостаче. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Спортивный инвентарь Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Установлено, что Нижнетавдинский Центр развития физической культуры и спорта в феврале 2018 года заключил с инструктором договор о полной материальной ответственности. В ноябре 2018 года в учреждении прошла инвентаризация материальных ценностей. За инструктором выявили недостачу на общую сумму более 306 тыс. рублей. Ему предложили добровольно покрыть убытки, но инструктор отказался это делать.

Как пояснил ответчик, инвентаризация проводилась без его участия, а занимаемая им должность не относится к перечню должностей, по которым работодатель может заключать договор о полной материальной ответственности. Кроме того, к моменту инвентаризации инструктор был уволен из центра.

Учитывая все обстоятельства дела, суд отказал Центру развития физической культуры и спорта в удовлетворении иска.