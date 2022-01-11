Самара, , 08:22 — REGNUM Эффективность организации речных перевозок Самара — Рождествено в зимний период поручил повысить глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Aмфибийный катер на воздушной подушке «Хивус-10» Дарья Драй © ИА REGNUM

В правительстве региона рассмотрели вопрос работы межнавигационных перевозок по маршруту Самара — село Рождествено. В ходе обсуждения глава региона поставил сотрудникам областного министерства транспорта и автомобильных дорог задачу проанализировать действующую схему организации переправы граждан и в случае необходимости предоставить предложения по ее улучшению.

Сообщается, что перевозки по этому маршруту начались 25 декабря. Людей переправляют два судна на воздушной подушке «Нептун», вместимостью 21 человек и три судна «Славир», вместимостью девять человек. Рейсы проводятся с 6:00 утра до 19:00 вечера.

Азаров сообщил, что в новогодние каникулы он получал от жителей жалобы на организацию перевозок до села Рождествено.

«Понятно, что много людей поехали в Рождествено в выходные, были пиковые нагрузки. Тем не менее, Иван Иванович, поручаю Вам поставить ситуацию на постоянный мониторинг, посмотреть, как развивается ситуация, особенно в час пик», — приводит пресс-служба слова Азарова, который обратился к министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в конце 2020 года в Самарской области закупили три новых судна на воздушных подушках для переправы от Самары до села Рождествено.