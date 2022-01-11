Пермь, , 08:03 — REGNUM В Пермском крае полицейские завершили предварительное расследование уголовного дела о покушении на имущество умершего гражданина, на счетах которого хранились крупные денежные суммы и акции стоимостью свыше 38 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

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В совершении преступления обвиняется 61-летний пермяк. Ему инкриминируют мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и покушение на мошенничество.

По версии следствия, в 2020 году злоумышленники узнали о наличии значительных финансовых средств на банковских счетах умершего гражданина и решили их похитить. Мужчины использовали подложный паспорт с данными умершего и фотографией обвиняемого. С помощью поддельного документа фигурант уголовного дела представлялся собственником денежных средств и акций.

Аферистам удалось похитить около 12 млн рублей со счетов в двух банках. В третьем банке оперативно сработала служба безопасности и предупредила правоохранителей о готовящемся преступлении.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. В отношении других соучастников уголовного дела расследование продолжается», — отметили в УМВД по Пермскому краю.