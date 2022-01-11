Новосибирск, 11 января, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Новосибирская область получит 76,5 млн рублей на пилотный проект по привлечению частных медицинских организаций к оказанию медико-социальных услуг людям в возрасте 65 лет и старше, в том числе проживающим в сельской местности. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

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Он уточнил, что решение приняла комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Отметим, что в 2021 году в пилотном проекте приняли участие более 700 пенсионеров.