Краснокамск, Пермский край, 11 января, 2022, 07:48 — ИА Регнум. В городе Краснокамске Пермского края осуждены два врача. Они признаны виновными в мелком взяточничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Суд

По данным ведомства, сотрудник и горбольницы совершили 59 преступлений. Медики в 2019 — 2021 годы незаконно оформили 25 гражданам больничные листы. За это получили денежное вознаграждение в размере от 4 до 5 тыс. рублей.

Суд назначил врачам наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч и 150 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.