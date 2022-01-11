Южно-Сахалинск, 11 января, 2022, 07:45 — ИА Регнум. На Сахалине после взрыва и пожара в пятиэтажном жилом доме в областной столице, в результате которых погиб человек, возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Следователи установили предварительную версию случившегося — причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение погибшего хозяина квартиры с баллоном газа, предназначенного для бытовых целей.

Сообщается, что при осмотре дома видимых повреждений не обнаружено.

«Для установления причин смерти мужчины и возникновения возгорания, а также, для оценки технического состояния жилых помещений, назначены судебные экспертизы», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске потушили пожар в жилом доме, в котором 11 января прогремел взрыв. На месте ЧП работали девять спасателей и три единицы техники.