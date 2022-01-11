Иркутск, 11 января, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Только сегодня, 11 января, СУ СК РФ по Иркутской области известило о возбуждении уголовного дела по факту смерти 14-летней девочки в реанимации ОГБУЗ «Детская городская больница». Трагедия произошла еще 19 декабря. Весь идет о признаках преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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По версии следствия, 4 декабря 2021 года бригадой скорой помощи девочка, находившаяся без сознания, была доставлена в больницу. Со слов матери причиной такого состояния стала острая головная боль, сопровождающаяся судорогами. На следующий день ребенку была проведена операция.

До 19 декабря девочка находилась в коме, утром указанного дня её состояние ухудшилось. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, она скончалась.

Следователи СК допрашивают медперсонал и руководство медучреждения, а также свидетелей произошедшего. Изъята необходимая медицинская документация.

Как сообщало ИА REGNUM, об инциденте со смертью ребёнка написали в группе «Народные Новости Братска» («Вконтакте»): жительница Братска — мать девочки — несколько раз пыталась вызвать скорую помощь, но получала отказ.

Перечисленные ею симптомы (головная боль, судороги, рвота, потеря сознания) диспетчер не сочла тревожными, заявив, мол, ребенок возможно, находится под наркотическими веществами, или же это беременность.

В итоге карета скорой помощи прибыла спустя 48 минут, а фельдшеров даже не предупредили, что требовалась экстренная помощь. Две недели пациентка не приходила в сознание, а потом у неё остановилось сердце.

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