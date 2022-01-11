Омск, 11 января, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело против судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Советскому округу города Омска. Как сообщили ИА REGNUM 11 января в областном следственном управлении СКР, он подозревается в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Кроме того, дело возбуждено против юриста, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

Prokuror-kaluga.ru Взятка

По версии следствия, в декабре 2021 года судебный пристав получил через посредника (юриста, действовавшего в интересах индивидуального предпринимателя) взятку — 50 тысяч рублей. Взамен должны были прекратить исполнительные производства о взыскании с предпринимателя около 1,5 млн рублей и вернуть исполнительные документы за невозможностью взыскания с должника.

Подозреваемых при передаче денег задержали сотрудники областного УФСБ. Задержанных поместили под домашний арест. Юрист признал вину, а судебный пристав — нет. Последний пояснил, что «не сделал ничего противозаконного и не ожидал, что ему принесут благодарность в виде денег».

Расследование продолжается.

Добавим, дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности, представленным УФСБ России по Омской области.

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