Токио, 11 января, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Министерство обороны Японии в 2023 финансовом году планирует начать работы по созданию корабельных электромагнитных пушек (рельсотронов), способных сбивать гиперзвуковые ракеты. Об этом со ссылкой на военное ведомство 11 января сообщает газета «Санкэй».

Navy.mil Американский рельсотрон

В проекте госбюджета на 2023 финансовый год планируется выделить 6,5 млрд иен (более 56 млн долларов) на работы по данному направлению. Полноценные испытания рельсотронов должны начаться примерно через пять лет.

По информации издания, частные японские компании опережают США в разработке технологий электромагнитного оружия, и Токио рассчитывает использовать эти наработки для создания относительно недорогих рельсотронов для японских ВМС.

Напомним, что ещё в 2019 году ВМС США вели разработку таких пушек, которым в ходе испытаний удавалось сбивать гиперзвуковые мишени. В дальнейшем от работ в этом направлении в США отказались из-за проблем с созданием мощных и компактных источников электроэнергии, а также малой эффективности для поражения планирующих блоков с переменной траекторией полёта.