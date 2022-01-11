Москва, 11 января 2022, 14:21 — REGNUM Считать, что все связанные с СССР люди приязненно относятся к России — иллюзия. Об этом 10 января заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Евгений Дога
Евгений Дога
Diana Ringo

«Композитор Евгений Дога давно известен тем, что он «больший румын, чем сами жители Румынии». Вероятно, пришло время лишить его орденов и возможных заработков в России», — заявил эксперт.

По степени неприязни к России его вполне можно сравнить с другой звездой советского времени — Вахтангом Кикабидзе, считает политолог.

Чтобы эффективно проводить «мягкую силу», как минимум, нужны другие «исполнители» и необходимо быть разборчивее, уверен эксперт.

«Пора избавиться от иллюзий, что человек, сделавший себе имя в СССР, непременно будет хорошо относиться к России» — заключил Трухачёв.

Напомним, что Евгений Дога, известный молдавский и советский композитор, обратился с письмом к президенту США Джо Байдену, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и председателю ЕС Шарлю Мишелю. В письме он и другие подписанты требуют отказать России в ее праве остановить движение НАТО на Восток.