Москва, 11 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Считать, что все связанные с СССР люди приязненно относятся к России — иллюзия. Об этом 10 января заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Diana Ringo Евгений Дога

«КомпозиторЕвгений Дога давно известен тем, что он «больший румын, чем сами жители Румынии». Вероятно, пришло время лишить его орденов и возможных заработков в России», — заявил эксперт.

По степени неприязни к России его вполне можно сравнить с другой звездой советского времени — Вахтангом Кикабидзе, считает политолог.

Чтобы эффективно проводить «мягкую силу», как минимум, нужны другие «исполнители» и необходимо быть разборчивее, уверен эксперт.

«Пора избавиться от иллюзий, что человек, сделавший себе имя в СССР, непременно будет хорошо относиться к России» — заключил Трухачёв.

Напомним, что Евгений Дога, известный молдавский и советский композитор, обратился с письмом к президенту США Джо Байдену, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и председателю ЕС Шарлю Мишелю. В письме он и другие подписанты требуют отказать России в ее праве остановить движение НАТО на Восток.