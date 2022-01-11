Сува, , 07:41 — REGNUM На Фиджи скончались еще пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Фиджи (сс) kyle post

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Уточняется, что трое из пятерых умерших ранее прошли полный цикл вакцинации против COVID-19. Еще один из ушедших пациентов не прививался, пятый — получил только одну дозу препарата против коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала пандемии на Фиджи скончались 714 пациентов с COVID-19.

Также за минувшие сутки в стране выявили еще 461 носителя SARS-CoV-2. Всего на Фиджи выявили 57 849 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом сейчас власти Фиджи заявляют, что страна столкнулась с третьей волной распространения COVID-19.