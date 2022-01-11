Новосибирск, , 07:42 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 11 января, в первой половине дня будет преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4−9 м/с, температура −11… −13 °C, на дорогах местами гололедица. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Мороз Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом в среду, 12 января, ночью в городе похолодает до −22…−24 °C, в пригороде — до −25…−27 °C; по региону — до −15… −20 °C, при прояснениях до — 26 °C.

Ночью в четверг, 13 января, в Новосибирске ожидается до −22…−24 °C, в пригороде — до −25…−27 °C; по региону — до −22… −27 °C, при прояснениях −27… −32 °C.