Пермь, 11 января 2022, 07:41 — REGNUM В Перми в городском пассажирском транспорте начало действовать новое тарифное меню. За первый день продаж пермяки приобрели более 5 тысяч проездных с новыми тарифными планами: более 2 тысяч гражданских проездных и более 3 тысяч льготных проездных. Об этом сообщает мэрия.
Самым популярным стал безлимитный проездной на один месяц. Спросом пользуются и безлимитные проездные на год. У продано более 240 таких проездных, тогда как за весь 2021 год таких проездных было продано всего 76 единиц.
Напомним, в Перми с 10 января 2022 года вступили в силу новые тарифы в общественном транспорте. С начала года ученики начальной школы пользуются правом бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте.
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