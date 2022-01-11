Пермь, , 07:41 — REGNUM В Перми в городском пассажирском транспорте начало действовать новое тарифное меню. За первый день продаж пермяки приобрели более 5 тысяч проездных с новыми тарифными планами: более 2 тысяч гражданских проездных и более 3 тысяч льготных проездных. Об этом сообщает мэрия.

Транспортная карта Gorodperm.ru/Елена Жуланова

Самым популярным стал безлимитный проездной на один месяц. Спросом пользуются и безлимитные проездные на год. У продано более 240 таких проездных, тогда как за весь 2021 год таких проездных было продано всего 76 единиц.

Напомним, в Перми с 10 января 2022 года вступили в силу новые тарифы в общественном транспорте. С начала года ученики начальной школы пользуются правом бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте.

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