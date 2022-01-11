Нур-Султан, , 07:36 — REGNUM Международное авиасообщение полностью восстановлено со столицей Казахстана, городом Нур-Султаном. Об этом 11 января сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.

Аэропорт Picquery.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

Уточняется, что международные авиарейсы выполняют практически все авиакомпании, кроме Lufthansa и Tukrish Airlines. В остальном аэропорт в городе Нур-Султан работает в штатном режиме.

11 января аэропорт Нур-Султана планирует выполнить 27 международных рейсов в/из городов Москва, Минск, Дубай, Варшава, Франкфурт, Ташкент, Пхукет, Новосибирск, Коломбо, Анталия, Кутаиси. Отмены авиарейсов не планируется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай заявил о готовности помочь Казахстану в рамках своих возможностей.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай заявил о готовности помочь Казахстану