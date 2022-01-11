Агинское, Забайкальский край, 11 января, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Специалисты Агинской краевой библиотеки (Забайкалье) завершили работу по созданию аудиокниги Жамсо Тумунова «Степь проснулась». Как сообщает 11 января пресс-служба министерства культуры региона, роман записан на русском и бурятском языках.

Министерство культуры Забайкалья Книга Жамсо Тумунова «Степь проснулась»

«Наши читатели также могут скачать аудиокнигу в специальном формате «LKF» для дальнейшего прослушивания на специальных устройствах», — рассказали в библиотеке.

Издание записано в рамках проекта «Родные голоса» в студии звукозаписи региональной общественной организации «Агинское библиотечное общество».

Текст читает специалист библиотеки имени Ц. Жамцарано Дарима Цыденешиева. Книга размещена на сайте первой интернациональной онлайн-библиотеки для инвалидов по зрению «Логос» и на сайте Агинской краевой библиотеки имени Ц.Жамцарано.

Проект «Родные голоса» Агинского библиотечного сообщества был представлен на региональный конкурс и выиграл грант министерства культуры Забайкальского края. Конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций, которые оказывают услуги в области культуры и искусства, проводится министерством культуры ежегодно.

«Мы получили современную технику для звукозаписывающей студии. Проект позволит популяризировать и продвигать краеведческую литературу посредством смартфонов и других технических средств через прослушивание в любых общественных местах, в том числе и в транспорте. «Говорящие» книги» — это отличное решение для людей с нарушением зрения. В 2022 году планируется записать 10 аудиокниг на русском и бурятском языках», — рассказали в библиотеке.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство культуры Забайкальского края обнародовало итоги краевого конкурса «22 творческие идеи»: авторы трех лучших идей по реализации проектов в сфере культуры и искусства награждены денежными сертификатами на путевку в ленд-арт парк «Тужи» в новогодние праздники.

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