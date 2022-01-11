Новосибирск, , 07:33 — REGNUM В Новосибирске в 2021 году произошло 2868 пожаров. Это на 172 случая меньше, чем в 2020 году (3040 пожаров). Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

Пожар hansbenn

Уточняется, что стало меньше пожаров в жилых домах: в 2021 году — 435, в 2020 году — 449.

В то же время в 2021 году на пожарах погибли 58 человек — на два случая больше, чем в 2020 году. Число людей, получивших травмы различной степени тяжести, — 136 (в 2020 году — 126).

Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнём (2092 пожара — 73% от общего количества); нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (424 случая — 15%); нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования (168 случаев — 6%).