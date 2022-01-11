Чита, 11 января, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Книжно-иллюстративная выставка «Искусство книги: традиции и поиск» известного художника-иллюстратора Веры Павловой откроется в музейно-выставочном центре Забайкальского края. Об этом сегодня, 11 января, сообщает министерство культуры региона.

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«Посетители выставки смогут убедиться в том, что она не просто иллюстратор, а дизайнер книги, следующий традициям Уильяма Морриса, русского «Мира искусства» и издательства «Академия», — рассказали в музее.

Вера Павлова родилась в 1952 году в Читинской области. Окончила ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. Мухиной, почти сразу начала участвовать в выставках и приобрела известность.

За свою жизнь она проиллюстрировала множество книг, каждая из которых по-своему уникальна. По словам специалистов, Вера Павлова не просто иллюстратор, а дизайнер книги, она с большим вниманием относится к особенностям детского восприятия и создает художественные образы, донося через них авторский смысл книги.

Книжно-иллюстративная выставка «Искусство книги: традиции и поиск» будет работать с 14 января по 14 февраля в музейно-выставочном центре Забайкальского края.

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