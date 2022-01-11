Рим, 11 января, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли ушел из жизни в возрасте 65 лет. Об этом заявил пресс-секретарь политика Роберто Куилло в эфире телеканала RaiNews24.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

Он рассказал, что Сассоли скончался в онкологическом центре в городе Авиано в Италии. Ранее он сообщал, что 26 декабря политика госпитализировали в тяжелом состоянии в связи с дисфункцией иммунной системы.

Давид-Мария Сассоли родился 30 мая 1956 года. Долгое время занимался журналистикой, работал на телеканале RAI. В период с 2006 по 2009 годы занимал должность вице-директора телеканала TG1. В 2009 году избрался в Европарламент по списку Демократической партии Италии. В 2017 году занял должность заместителя главы Европарламента. Пост главы Европарламента Сассоли занят в июле 2019 года.