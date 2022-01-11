Петропавловск-Камчатский, , 07:19 — REGNUM На Камчатке Вилючинский городской суд вынес приговор в отношении 31-летней женщины, которая обвинялась в причинении смерти по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 января в краевой прокуратуре.

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Осужденная, будучи в состоянии алкогольного опьянения, легла спать со своей пятимесячной дочерью. Во сне она своим телом перекрыла дыхание ребёнка, в результате чего наступила смерть девочки.

В начале следствия женщина заявила, что её дочь скончалась от побочной реакции на лекарственный средства. Но результаты судебных медицинской и психолого-психиатрической экспертизы, показания 16 свидетелей, заставили мать признать свою вину и раскаяться.

Суд приговорил её к 1 году 2 месяцам исправительных работ с удержанием в пользу государства 5% дохода. Также женщина лишена родительских прав в отношении двух сыновей.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о гибели в Ленинградской области годовалого ребенка, коляску с которым задел проезжающий мимо скоростной поезд «Сапсан», передали в суд.