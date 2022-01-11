Чита, , 07:18 — REGNUM Новым заместителем министра культуры Забайкальского края стала Алёна Ячмёнева. Она уже вступила в должность с 10 января, сообщает сегодня, 11 января, пресс-служба ведомства. Ячменёва Алёна Евгеньевна работает в министерстве культуры Забайкальского края с 2002 года.

IMG 5529 Министерство культуры Забайкалья

Занимала должности консультанта, заместителя, а затем начальника отдела правового и кадрового обеспечения. В 2002 году закончила Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «Юриспруденция», в 2013 году получила второе высшее образование в Байкальском государственном университете экономики и права по специальности «Мировая экономика».

Алёна Ячменёва принимала участие в организации крупномасштабных проектов в области культуры, таких как Забайкальский международный кинофестиваль, театральный форум «Театр-информ», международный детский фестиваль «Гуранёнок», международный бурятский фестиваль «Алтаргана», международный конкурс «Снежная королева» и другие. Занималась организацией международных гастролей забайкальских коллективов.

Также Алёна Ячмёнева является мастером спорта Российской Федерации по спортивному ориентированию, судьей всероссийской категории. В свободное время участвует в общественной деятельности некоммерческих организаций. Замужем, воспитывает троих детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года заместителем министра культуры была назначена заслуженный работник культуры Забайкальского края Оксана Мирсанова.

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