Нур-Султан, , 07:07 — REGNUM Около 10 тыс. человек задержано в общей сложности после массовых беспорядков в Казахстане. Об этом 11 января сообщила пресс-служба МВД Республики.

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Сотрудниками правоохранительных органов задержано 9900 человек, предположительно, причастных к участию в массовых беспорядках в Казахстане.

Уточняется, что в ходе совместных рейдов сотрудников полиции, национальной гвардии и военнослужащих спецподразделений, в Таразе был найден и изъят пистолет Макарова и магазины к нему. Кроме того, были изъяты бронежилет и пневматический пистолет «ТОЗ 35».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Алма-Ате были задержаны более 1,2 тыс. человек, за такие правонарушения, как мародёрство, нападение на граждан и сотрудников полиции, участие в террористических атаках и другие.

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