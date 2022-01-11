Новосибирск, 11 января, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в новосибирском аэропорту «Толмачёво». Причина — скопление пассажиров в пунктах досмотра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tolmachevo.ru Аэропорт Толмачево. Новосибирск

«Установлено, что из-за несвоевременного выполнения по техническим причинам авиарейсов ряда авиакомпаний 10 января 2022 года в здании аэропорта произошло скопление значительного числа пассажиров, повлекшее нарушение норм социального дистанцирования в пунктах досмотра», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, выяснилось, что пяти пассажирам авиакомпании «Сибирь» необоснованно отказали в перевозке из-за отсутствия свободных мест на борту. При этом ранее прокуратурой уже неоднократно пресекались нарушения прав граждан на своевременное предоставление услуг данной авиакомпанией.