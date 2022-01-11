Южно-Сахалинск, 11 января, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске в подвале городского бассейна 11 января обнаружили труп мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии столицы Сахалина.

Ben Smith Труп

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Выяснилось, что погибший является сотрудником подрядной организации, которая выполняет работы по ремонту системы насосов бассейна. Мужчина покончил жизнь самоубийством. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что это не повлияло на работу спортивного учреждения, так как подвал изолирован — в него нет доступа посторонним лицам, в том числе детям.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко, найденный мёртвым в своём офисе, мог покончить с собой.