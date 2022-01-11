Магадан, 11 января, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В Магадане окончено расследование уголовного дела в отношении 20-летней девушки, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Магаданской области.

76.mchs.gov.ru ДТП

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Следствием установлено, что 29 октября 2021 года девушка, не имея права управления транспортным средством, села за руль иномарки «Тойота Цельсиор». В автомобиле находились четверо пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних.

Двигаясь на участке автодороги на территории посёлка Сокол фигурантка не учла дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась автомобилем «Тойота Королла».

В результате ДТП водитель и пассажир «Тойоты Королла» от полученных травм скончались на месте происшествия. Один из пассажиров «Тойота Цельсиор» получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Следователь также установил, что обвиняемая в нарушение правил эксплуатации транспортного средства управляла автомобилем, на оси которого были установлены шины с различной глубиной и рисунком протектора.

Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области после ДТП, в котором погибли два человека, в том числе ребёнок, возбудили уголовное дело.