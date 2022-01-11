Вашингтон, 11 января 2022, 06:43 — REGNUM Разработчики программы PCSX2, которая представляет собой эмулятор игровой консоли PlayStaton 2, добавили поддержку программного интерфейса Vulkan. Об этом 11 января сообщает портал PCGamesN.

Логотип PlayStation
Логотип PlayStation

На странице проекта в Twitter разработчики написали, что Vulkan «работает лучше, чем OpenGL» во многих случаях, благодаря чему ряд проблемных игр будет проще запускать. Они отметили, что поддержка Vulkan в PCSX2 появилась в том числе благодаря программисту, известному под ником Stenzek, который является автором эмулятора PlayStation 1 DuckStation.

https://twitter.com/PCSX2/status/1479897098959179776

Напомним, ранее разработчики эмулятора RPCS3 консоли PlayStation 3 сообщили, что добавили в программу поддержку графического пользовательского интерфейса XrossMediaBar. Они отметили, что большая часть его функций пока не реализована, но этот шаг всё равно стал «крупным прорывом» для проекта.

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