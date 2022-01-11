Вашингтон, 11 января, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Разработчики программы PCSX2, которая представляет собой эмулятор игровой консоли PlayStaton 2, добавили поддержку программного интерфейса Vulkan. Об этом 11 января сообщает портал PCGamesN.

Логотип PlayStation

На странице проекта в Twitter разработчики написали, что Vulkan «работает лучше, чем OpenGL» во многих случаях, благодаря чему ряд проблемных игр будет проще запускать. Они отметили, что поддержка Vulkan в PCSX2 появилась в том числе благодаря программисту, известному под ником Stenzek, который является автором эмулятора PlayStation 1 DuckStation.

https://twitter.com/PCSX2/status/1479897098959179776

Напомним, ранее разработчики эмулятора RPCS3 консоли PlayStation 3 сообщили, что добавили в программу поддержку графического пользовательского интерфейса XrossMediaBar. Они отметили, что большая часть его функций пока не реализована, но этот шаг всё равно стал «крупным прорывом» для проекта.