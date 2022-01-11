Нур-Султан, , 06:43 — REGNUM Информацию о том, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, якобы, улетел в Китай и находится там, официально опроверг МИД КНР. Об этом 11 января сообщает пресс-служба ведомства.

Нурсултан Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

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В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что информация о якобы местонахождении в Китае экс-президента Казахстана Назарбаева является ложной. Кроме того, в МИД КНР обратили внимание на то, что пресс-секретарь Назарбаева заявил, что экс-президент Казахстана находится в столице страны, городе Нур-Султане.

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