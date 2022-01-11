Новосибирск, 11 января, 2022, 06:42 — ИА Регнум. В Новосибирске будут судить директора коммерческой организации за хищение 600 млн рублей. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

Уточняется, что 65-летний директор организации обвиняется в «мошенничестве в особо крупном размере» и «фальсификации доказательств по гражданскому делу».

Выяснилось, что он, злоупотребляя доверием делового партнёра, завладел документами на право собственности на единый актив — пакет акций четырёх крупных предприятий, общей стоимостью более 593 млн рублей. Затем без фактической оплаты зарегистрировал право собственности на себя и своё доверенное лицо. В суд он предоставил документы, содержащие не соответствующие действительности сведения, об оплате акций.

Отмечается, что вину он не признал. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд.

Поданным сайта «НГС Новости», речь идёт о президенте совета директоров «Электроагрегата» Александре О.