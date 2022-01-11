Вашингтон, 11 января, 2022, 06:39 — ИА Регнум. В США за 10 января, по неполным данным, выявили более 1,13 млн новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является рекордным максимумом среди всех стран мира. Об этом сообщает агентство Reuters.

The National Guard Коронавирус в США

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Отмечается, что к настоящему времени ещё не все американские штаты успели опубликовать суточные данные по заболеваемости, в связи с чем итоговая цифра ожидается ещё выше. Специалисты связывают такой скачкообразный рост заболеваемости с распространением штамма «Омикрон».

Напомним, что предыдущий максимум заражений коронавирусом был зафиксирован 4 января (более одного миллиона случаев). 31 декабря был установлен предшествующий рекорд (590 тыс. заразившихся).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США за последние сутки были госпитализированы 132 646 пациентов с COVID-19, что стало рекордным показателем за весь период с начала пандемии.

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