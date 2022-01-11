Анадырь, 11 января, 2022, 06:40 — ИА Регнум. На Чукотке первыми новорожденными в наступившем 2022 году оказались двойняшки.

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«Это два мальчика, которые родились 1 января. Поздравляю родителей с таким солидным прибавлением! Пусть малыши растут здоровыми и крепкими!

Вот такая «магия двоек» в Новый год», — написал в соцсетях губернатор Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, в роддоме Магадана с 31 декабря по 9 января на свет появились 28 малышей.