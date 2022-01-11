Пекин, , 06:36 — REGNUM Китай готов показывать помощь Казахстану в рамках своих возможностей, сообщает пресс-служба китайского МИД.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«КНР поддерживает тесное взаимодействие с Казахстаном и будет оказывать помощь в соответствии с пожеланиями казахстанской стороны и в рамках своих возможностей», — заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Также в Пекине отметили, что Казахстан является давним партнером республики. Дипломаты указали, что готовы способствовать конструктивному подходу по восстановлению стабильности на казахстанской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о намерениях Пекина наращивать сотрудничество с Казахстаном для укрепления безопасности двух стран. В частности, Пекин намерен тесней взаимодействовать с Нур-Султаном на уровне силовых ведомств для пресечения цветных революций.