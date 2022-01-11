Красноярск, , 06:29 — REGNUM Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди совокупного населения Красноярского края по итогам первой недели 2022 года составил 29,5 на 10 тысяч населения. Как сообщил 11 января в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, это чуть ниже эпидемического порога (на 1,3%).

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В целом по краю превышение пороговых значений отмечено только среди взрослых (на 54,6%).

В Красноярске показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 53,1 на 10 тысяч населения. Превышения пороговых значений не зафиксировано, за исключением взрослого населения (на 163%).

«В соответствии с ранее проведёнными прогнозными расчётами, в январе-марте в регионе ожидается сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ», — подчеркнул Горяев.

В связи с этим он призывает жителей края не забывать о соблюдении необходимых мер предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, в России заболеваемость гриппом и ОРВИ на первой неделе 2022 года понизилась по сравнению с последней неделей 2021 года.

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