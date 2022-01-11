Новосибирск, 11 января, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Прокуратура Новосибирской области взяла на контроль результаты расследования дела, возбуждённого по факту покушения на убийство новорождённого. Речь о младенце, который был найден в коробке возле дороги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Claire51700 Младенец

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«В случае установления лиц, причастных к преступлению, прокуратура оценит исполнение ответственными должностными лицами законодательства о соблюдении прав ребёнка и профилактике правонарушений несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января 2022 года неизвестные оставили новорождённую девочку на морозе в картонной коробке на дороге возле посёлка Сосновка Новосибирского района. Ребёнка обнаружили несовершеннолетние, которые сообщили о находке в правоохранительные органы.