Нью-Йорк, США, 11 января, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Мужчина, угрожавший убить бывшего президента США Дональда Трампа, задержан в американском городе Нью-Йорк. Об этом 10 января сообщила газета New York Daily News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Речь идет о 72-летнем жителе района Квинс Томасе Велницки. По информации правоохранительных органов, в начале января 2021 года злоумышленник сделал телефонный звонок в отделение Секретной службы острова Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк). Он заявил, что убьет Трампа, а также еще 12 человек, в том числе конгрессменов и сенаторов, которые поддержали экс-президента на выборах главы государства 2020 года.

Кроме того, Велницки оставил еще несколько подобных сообщений с угрозами уже после того, как бывший американский лидер покинул свой пост.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2021 года телеканал NBC передал о том, что в американском штате Калифорния арестовали 25-летнего работника супермаркета Куачуа Брийон Сюна, который собирался убить действующего президента США Джо Байдена, экс-главу государства Барака Обаму и основателя социальной сети Facebook (комания Meta) Марка Цукерберга.